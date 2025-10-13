PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei Verkehrsunfall drei geparkte Autos beschädigt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (12.10.2025) um 02.45 Uhr kam es auf der Warendorfer Straße in Ahlen zu einem Verkehrsufall. Eine 27-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Warendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Sie kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen drei geparkte Autos. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit bei der Frau. Die Polizisten beschlagnahmten ihren Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

