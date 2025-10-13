Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei zwei Verkehrsunfällen flüchten die Verursacher

Warendorf (ots)

Zunächst wurde am Freitag (10.10.2025) in der Zeit von 08.45 Uhr bis 14.30 Uhr in Ahlen an der Eckenerstraße ein geparkter Mitsubishi Lancer an der linken Seite beschädigt. Ebenfalls am Freitag (10.10.2025) in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.50 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ostbredenstraße in Ahlen ein schwarzer VW Golf vorne links beschädigt.

Die Verursacher flüchteten in beiden Fällen. Wer hat einen der Verkehrsunfälle beobachtet? Wer kann Angaben zu den Verursachern oder deren Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell