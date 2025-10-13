POL-WAF: Oelde. Radfahrer bei Unfall mit Pkw leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Freitag (10.10.2025) um 07.10 Uhr kam es an der Einmündung Grüner Weg / Werner-Habig-Straße in Oelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Werner-Habig-Straße um nach links in die Straße Grüner Weg abzubiegen. Ein 43-Jähriger aus Oelde bog zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad aus der Straße Grüner Weg nach links in die Werner-Habig-Straße ab. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell