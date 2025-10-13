Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Radfahrer bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (10.10.2025) um 07.10 Uhr kam es an der Einmündung Grüner Weg / Werner-Habig-Straße in Oelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Werner-Habig-Straße um nach links in die Straße Grüner Weg abzubiegen. Ein 43-Jähriger aus Oelde bog zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad aus der Straße Grüner Weg nach links in die Werner-Habig-Straße ab. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

