POL-WAF: Wadersloh. Bei Alleinunfall leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Freitag (10.10.2025) um 06.50 Uhr kam es auf der Oelder Straße zwischen Wadersloh-Diestedde und Sünninghausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger aus Lippstadt befuhr mit seinem Pkw die Oelder Straße in Richtung Sünninghausen. Nach einem Überholvorgang kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich. Der Mann wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell