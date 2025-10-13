Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (10.10.2025) um 06.50 Uhr kam es auf der Oelder Straße zwischen Wadersloh-Diestedde und Sünninghausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger aus Lippstadt befuhr mit seinem Pkw die Oelder Straße in Richtung Sünninghausen. Nach einem Überholvorgang kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich. Der Mann wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

