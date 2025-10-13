Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Stark alkoholisiert mit dem Auto gefahren

Warendorf (ots)

Stark alkoholisiert war ein Autofahrer am Sonntag, 12.10.2025, gegen 22.00 Uhr auf dem Haarener Weg in Dolberg unterwegs. Der 37-Jährige fiel Polizisten während ihrer Streifenfahrt wegen seiner Fahrweise auf. Die Beamten hielten den Autofahrer an und kontrollierten ihn. Hinsichtlich seiner Verkehrstüchtigkeit führte der Mann aus Hamm einen Atemalkoholtest durch. Da der Wert über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, ließen die Einsatzkräfte dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell