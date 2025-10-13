Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Täter nach Einbruch festgenommen

Warendorf (ots)

Am Samstag (11.10.2025) gegen 20.55 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei das er an der Vellerner Straße in Oelde ein Knallgeräusch wahrgenommen habe. Danach sei ein Pkw mit zwei Männern weggefahren. Polizisten kam das Fahrzeug bei der Anfahrt zum Einsatzort entgegen. Als das Auto nach kurzer Zeit anhielt, versuchten die beiden Insassen zu Fuß zu flüchten. Einen der Männer konnten die Beamten festnehmen. Dem anderen gelang es unerkannt zu entkommen. Für die Suchmaßnahmen wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund eingesetzt. Im Auto fanden die Einsatzkräfte Gegenstände, darunter Schmuck, die aus einem Diebstahl stammen könnten. Gegen 23 Uhr rief ein Bewohner der Vellerner Straße an und teilte einen Einbruch in sein Haus mit. Die im Fahrzeug aufgefundenen Gegenstände dürften aus diesem Einbruch stammen. Bei dem festgenommenen Täter handelte es sich um einen 50-Jährigen, der in Beckum wohnt. Die Ermittlungen nach dem zweiten Täter dauern an.

