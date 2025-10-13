PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Täter nach Einbruch festgenommen

Warendorf (ots)

Am Samstag (11.10.2025) gegen 20.55 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei das er an der Vellerner Straße in Oelde ein Knallgeräusch wahrgenommen habe. Danach sei ein Pkw mit zwei Männern weggefahren. Polizisten kam das Fahrzeug bei der Anfahrt zum Einsatzort entgegen. Als das Auto nach kurzer Zeit anhielt, versuchten die beiden Insassen zu Fuß zu flüchten. Einen der Männer konnten die Beamten festnehmen. Dem anderen gelang es unerkannt zu entkommen. Für die Suchmaßnahmen wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund eingesetzt. Im Auto fanden die Einsatzkräfte Gegenstände, darunter Schmuck, die aus einem Diebstahl stammen könnten. Gegen 23 Uhr rief ein Bewohner der Vellerner Straße an und teilte einen Einbruch in sein Haus mit. Die im Fahrzeug aufgefundenen Gegenstände dürften aus diesem Einbruch stammen. Bei dem festgenommenen Täter handelte es sich um einen 50-Jährigen, der in Beckum wohnt. Die Ermittlungen nach dem zweiten Täter dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 08:52

    POL-WAF: Ennigerloh. PKW kommt von der Fahrbahn ab

    Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Samstag (11.10.2025, 04.48 Uhr) eine Autofahrerin aus Warendorf in Ennigerloh, OT Westkirchen, leicht verletzt worden. Die 18-Jährige fuhr auf der Warendorfer Straße (B475) aus Richtung Westkirchen in Richtung Warendorf. Kurz hinter der Einmündung mit der L831 kam sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:36

    POL-WAF: Beckum/Ahlen. Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen erbeten

    Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen im Raum Ahlen/Beckum geben? Zwischen Samstag (27.10.2025) und Sonntag (05.10.2025) haben Unbekannte an mehreren Stellen Wände oder Gegenstände mit Graffitis beschädigt. Beckum: Sonntag (05.10.2025) - Supermarkt an der Sternstraße zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr Beckum: Sonntag (05.10.2025) - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren