Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 10.10.2025
11:36 POL-WAF: Beckum/Ahlen. Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen erbeten

Warendorf (ots)

Die Sachbeschädigungen haben sich zwischen Samstag (27.09.2025) und Sonntag (05.10.2025) ereignet.

Originalmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6135146

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

