Ulm (ots) - Um 11.30 Uhr war eine 49-Jährige in der Karlstraße in Richtung Am Bahnhof unterwegs. Nach einer Kreuzung musste sie verkehrsbedingt halten. Um einem entgegenkommenden Linienbus die Vorbeifahrt zu ermöglichen, setzte sie mit ihrem VW zurück. Dabei fuhr sie rückwärts in der Kreuzung zur ...

mehr