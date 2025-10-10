Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Gegen Carport gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag (09.10.2025) gegen einen Carport in Sassenberg gefahren, hat ihn beschädigt und ist danach geflüchtet.

Der Unbekannte fuhr zwischen 06.45 Uhr und 17.15 Uhr gegen den Carport an der Robert-Linnemann-Straße und flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell