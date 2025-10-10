PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Gegen Carport gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag (09.10.2025) gegen einen Carport in Sassenberg gefahren, hat ihn beschädigt und ist danach geflüchtet.

Der Unbekannte fuhr zwischen 06.45 Uhr und 17.15 Uhr gegen den Carport an der Robert-Linnemann-Straße und flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

