Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rollerfahrer stößt mit Kindern zusammen

Warendorf (ots)

Ein Erwachsener und zwei Kinder sind am Donnerstag (09.10.2025, 15.05 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in Ahlen verletzt worden.

Ein 19-jähriger Sassenberger fuhr mit seinem Motorroller in der Fußgängerzone auf der Oststraße. In Höhe einer Eisdiele stieß der junge Mann gegen ein 5-jähriges Mädchen, das auch auf der Oststraße unterwegs war. Der Sassenberger stieg nach dem Zusammenstoß wieder auf den Roller und versuchte über die Oststraße zu flüchten und stieß hier ein weiteres Mal gegen ein Kind - auch ein 5-jähriges Mädchen. Ein erneuter Fluchtversuch konnte von Passanten verhindert werden.

Rettungskräfte brachten eines der Mädchen (beide aus Ahlen) zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, genau wie den 19-Jährigen. Auch er verletzte sich leicht. Das andere beteiligte Mädchen wurde durch die Erziehungsberechtigten selbst in ärztliche Behandlung gebracht.

Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt, ein Ermittlungsverfahren gegen den Sassenberger ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell