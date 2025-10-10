Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Kind und Frau nach Zusammenstoß mit Radler gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen ein Kind und eine Frau, die am Donnerstag (09.10.2025, 15.55 Uhr) an einem Verkehrsunfall in Ostbevern beteiligt waren und geflüchtet sind.

Ein 67-jähriger Ostbeveraner fuhr mit seinem Fahrrad auf der Beusestraße Richtung Bahnhofstraße. Ein circa 8- bis 10-jähriger Junge war mit seinem Fahrrad ebenfalls auf der Beusestraße in gleicher Richtung unterwegs - auf dem Gehweg. An einer Bordsteinsenkung verließ das Kind den Gehweg und fuhr auf Fahrbahn. Hier stieß es mit dem 67-Jährigen zusammen, dieser stürzte und verletzte sich.

Die Frau entfernte sich mit dem Kind, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder die Polizei zu rufen.

Das Kind ist circa 8 bis 10 Jahre alt, dunkler Hautteint, schwarze Haare, kräftige Statur, Schulrucksack (bunt) auf dem Rücken, bunte Jacke, mttelgroßes Kinderfahrrad. Die Frau hat ebenfalls einen dunklen Hautteint, schwarze Haare und ist circa 1.65 Meter groß.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell