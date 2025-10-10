POL-WAF: Beelen. Joggerin und Roller-Fahrer stoßen zusammen
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Joggerin und dem Fahrer eines Motorrollers, ist am Donnerstag (09.10.2025, 07.15 Uhr) eine 43-jährige Beelenerin in Beelen verletzt worden.
Die Frau joggte an der Straße Holtbaum außerhalb geschlossener Ortschaften. Zeitgleich fuhr ein 16-jähriger Clarholzer mit seinem Motorroller auf derselben Straße und stieß mit der Joggerin zusammen.
Beide verletzten sich. Der Jugendliche begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, die Beelenerin wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
