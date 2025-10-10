PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Joggerin und Roller-Fahrer stoßen zusammen

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Joggerin und dem Fahrer eines Motorrollers, ist am Donnerstag (09.10.2025, 07.15 Uhr) eine 43-jährige Beelenerin in Beelen verletzt worden.

Die Frau joggte an der Straße Holtbaum außerhalb geschlossener Ortschaften. Zeitgleich fuhr ein 16-jähriger Clarholzer mit seinem Motorroller auf derselben Straße und stieß mit der Joggerin zusammen.

Beide verletzten sich. Der Jugendliche begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, die Beelenerin wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

