Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Mehrfacher Überschlag bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Ein Auto hat sich am Donnerstagmorgen (09.10.2025, 06.05 Uhr) in Ennigerloh bei einem Unfall mehrfach überschlagen - der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der 22-jährige Ennigerloher fuhr auf der L 792 und verlor aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über das Auto. Dieses überschlug sich mehrfach und blieb in einem angrenzenden Feld stehen.

Rettungskräfte brachten den jungen Mann leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

