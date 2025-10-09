PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Alleinunfall - Fahrt über Kreisverkehr - Zwei Verletzte

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall sind am Donnerstag (09.10.2025, 00.15 Uhr) zwei Personen in Beckum-Roland verletzt worden.

Ein 45-jähriger Ahlener war mit seinem Auto und einer 31-jährigen Beifahrerin aus Dortmund auf der B 58 Richtung Ahlen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache überfuhr er die Mittelinsel eines Kreisverkehres und blieb anschließend in einer rechtsseitig angrenzenden Grünfläche stehen.

Rettungskräfte brachten den Ahlener leicht verletzt zur ambulanten und die Dortmunderin schwer verletzt zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

