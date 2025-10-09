Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kinder nach Zusammenstoß mit geparktem Auto gesucht

Warendorf (ots)

Drei Kinder sind am Mittwoch (08.10.2025, 07.30 Uhr) in Ahlen mit ihrem E-Scooter in einen geparkten silbernen Skoda Yeti gefahren und haben ihn beschädigt.

Ein Zeuge bemerkte den Zusammenstoß an der Mecklenburger Straße und konnte beobachten, wie die Kinder nach dem Zusammenstoß zu dritt auf dem E-Scooter flüchteten in Richtung Straße Im Burbecksort.

Die drei Jungen werden wie folgt beschrieben: 7 bis 10 Jahre alt, schwarze Haare, südländischer Phänotyp.

Wir bitten die Erziehungsberechtigten der Kinder oder Zeugen, die Hinweise zu ihnen geben können, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell