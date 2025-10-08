POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Auffahrunfall zwischen Motorrad- und Autofahrer
Warendorf (ots)
Ein 35-jähriger Sendenhorster war am Dienstagabend (07.10.2025, 21.02 Uhr) mit seinem Motorrad auf der die L 586 Fahrtrichtung Albersloh unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 18-jähriger Sendenhorster in seinem PKW. Als der 35-Jährige auf Höhe einer Bushaltestelle links abbog, fuhr ihm der 18-Jährige auf.
Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus.
