Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Radfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens, die am Dienstag (07.10.2025, 13.30 Uhr) an einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer in Wadersloh beteiligt war und geflüchtet ist.

Der 25-jährige Wadersloher und die Autofahrerin stießen im Kreuzungsbereich an der Straße Kirchplatz zusammen - der junge Mann verletzte sich leicht. Die Frau flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Die Beteiligte wird so beschrieben:

   - junge Fahrerin, zwischen 20 und 30 Jahren
   - kurze braune lockige Haare
   - vermutlich älterer dunkelblauer VW Polo

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

