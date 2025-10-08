PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos sind am Dienstag (07.10.2025, 07.28 Uhr) zwei Männer und eine Frau leicht verletzt worden.

Eine 31-jährige Frau aus Drensteinfurt, eine 35-Jährige aus Beckum, ein 55-jähriger Mann aus Bad Sassendorf und ein 19-jähriger Ennigerloher waren in ihren Autos auf der Beckumer Straße Richtung Innenstadt unterwegs.

Als vor der Kolonne zwei weitere Autos verkehrsbedingt stehen blieben, bremsten auch die Drensteinfurterin, die Beckumerin und der Bad Sassendorfer ihre Autos ab. Aus noch unklarer Ursache bemerkte der Ennigerloher die abgebremsten Autos zu spät und fuhr dem Bad Sassendorfer trotz eingeleiteter Vollbremsung auf.

Durch den Aufprall schoben sich die Autos aufeinander. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige und der 55-Jährige verletzten sich ebenfalls leicht, begaben sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Drensteinfurterin blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt, die Beckumer Straße war kurzzeitig für den Verkehr gesperrt und musste anschließend gereinigt werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 07:57

    POL-WAF: Oelde. Zeugen melden Ruhestörung - alkoholisiert am Steuer

    Warendorf (ots) - Polizisten sind am Dienstagmorgen (07.10.2025, 02.15 Uhr) zunächst zu einer Ruhestörung am Gresshoffweg in Oelde gerufen worden. Ein 28-jähriger Oelder soll in seinem Auto sitzen und lautstark Musik hören. Als die Beamten eintrafen, was das Auto nicht mehr vor Ort, kam ihnen aber wenig später fahrend entgegen - am Steuer der 28-Jährige. Ein ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 07:44

    POL-WAF: Oelde-Stromberg. Zwei Autos angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag (06.10.2025, 15.16 Uhr) zwei Autos in Oelde-Stromberg beschädigt worden - der Verursacher des Schadens ist geflüchtet. Der rote Skoda Yeti und ein grauer Ford Focus standen auf der rechten Straßenseite der Straße Auf dem Borgkamp Richtung St. Vit. Ein schwarzer Pkw kam aus Richtung Münsterstraße, habe erst das eine und anschließend das andere Auto touchiert ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:00

    POL-WAF: Beelen. Zeugen nach Meldung zu Verkehrsunfall gesucht

    Warendorf (ots) - Wir suchen nach einem gemeldeten Verkehrsunfall am Montag (06.10.2025, 07.54 Uhr) Zeugen, die an der beschriebenen Stelle in Beelen waren oder etwas beobachtet haben. Gegen kurz vor 8 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis zu einem Verkehrsunfall am Harsewinkeler Damm ein. Laut Zeugenaussage, hatten bereits zwei weitere Autos angehalten, seien dann aber doch weitergefahren. Wir bitten die Fahrer dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren