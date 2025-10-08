Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos sind am Dienstag (07.10.2025, 07.28 Uhr) zwei Männer und eine Frau leicht verletzt worden.

Eine 31-jährige Frau aus Drensteinfurt, eine 35-Jährige aus Beckum, ein 55-jähriger Mann aus Bad Sassendorf und ein 19-jähriger Ennigerloher waren in ihren Autos auf der Beckumer Straße Richtung Innenstadt unterwegs.

Als vor der Kolonne zwei weitere Autos verkehrsbedingt stehen blieben, bremsten auch die Drensteinfurterin, die Beckumerin und der Bad Sassendorfer ihre Autos ab. Aus noch unklarer Ursache bemerkte der Ennigerloher die abgebremsten Autos zu spät und fuhr dem Bad Sassendorfer trotz eingeleiteter Vollbremsung auf.

Durch den Aufprall schoben sich die Autos aufeinander. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige und der 55-Jährige verletzten sich ebenfalls leicht, begaben sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Drensteinfurterin blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt, die Beckumer Straße war kurzzeitig für den Verkehr gesperrt und musste anschließend gereinigt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell