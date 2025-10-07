Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Zwei Autos angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag (06.10.2025, 15.16 Uhr) zwei Autos in Oelde-Stromberg beschädigt worden - der Verursacher des Schadens ist geflüchtet.

Der rote Skoda Yeti und ein grauer Ford Focus standen auf der rechten Straßenseite der Straße Auf dem Borgkamp Richtung St. Vit. Ein schwarzer Pkw kam aus Richtung Münsterstraße, habe erst das eine und anschließend das andere Auto touchiert und sei anschließend in Richtung St. Vit weitergefahren.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

