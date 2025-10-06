PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beelen. Zeugen nach Meldung zu Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen nach einem gemeldeten Verkehrsunfall am Montag (06.10.2025, 07.54 Uhr) Zeugen, die an der beschriebenen Stelle in Beelen waren oder etwas beobachtet haben.

Gegen kurz vor 8 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis zu einem Verkehrsunfall am Harsewinkeler Damm ein. Laut Zeugenaussage, hatten bereits zwei weitere Autos angehalten, seien dann aber doch weitergefahren.

Wir bitten die Fahrer dieser beiden Autos und weitere Zeugen sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, zu melden.

