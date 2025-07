Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Wohnungsbrand in Mülheim: Eine Person schwer verletzt - erfolgreiche Rettung durch Brandwohnung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwochmorgen, dem 31.07.2025, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 6:50 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Kardinal-Graf-Galen-Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt meldete die Polizei eine starke Verrauchung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Das Einsatzstichwort lautete B2Y - Brand mit Menschenleben in Gefahr.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im 1. Obergeschoss in Vollbrand, der Treppenraum war verraucht. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Eine Person hatte sich auf einen rückwärtigen Balkon der betroffenen Wohnung gerettet und wartete dort auf Hilfe.

Die Rettung erfolgte unter Einsatz einer Brandfluchthaube durch die betroffene Wohnung, da das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits unter Kontrolle gebracht worden war. Parallel wurden angrenzende Wohnungen kontrolliert und weitere Personen ins Freie gebracht.

Die gerettete Person erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik der Maximalversorgung transportiert. Weitere Anwohnerinnen und Anwohner blieben unverletzt, wurden jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst betreut.

Während der Lösch- und Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Kardinal-Graf-Galen-Straße. Nach rund einer Stunde konnten alle Wohnungen des Hauses wieder freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuerwachen Broich und Heißen, zwei Führungsfahrzeuge der Feuerwehr, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Mülheim. (SDa)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell