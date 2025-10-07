Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen melden Ruhestörung - alkoholisiert am Steuer

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Dienstagmorgen (07.10.2025, 02.15 Uhr) zunächst zu einer Ruhestörung am Gresshoffweg in Oelde gerufen worden.

Ein 28-jähriger Oelder soll in seinem Auto sitzen und lautstark Musik hören. Als die Beamten eintrafen, was das Auto nicht mehr vor Ort, kam ihnen aber wenig später fahrend entgegen - am Steuer der 28-Jährige.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest war deutlich positiv - gegen eine Blutprobenentnahme wehrte er sich zunächst. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

