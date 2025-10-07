PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen melden Ruhestörung - alkoholisiert am Steuer

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Dienstagmorgen (07.10.2025, 02.15 Uhr) zunächst zu einer Ruhestörung am Gresshoffweg in Oelde gerufen worden.

Ein 28-jähriger Oelder soll in seinem Auto sitzen und lautstark Musik hören. Als die Beamten eintrafen, was das Auto nicht mehr vor Ort, kam ihnen aber wenig später fahrend entgegen - am Steuer der 28-Jährige.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest war deutlich positiv - gegen eine Blutprobenentnahme wehrte er sich zunächst. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 07:44

    POL-WAF: Oelde-Stromberg. Zwei Autos angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag (06.10.2025, 15.16 Uhr) zwei Autos in Oelde-Stromberg beschädigt worden - der Verursacher des Schadens ist geflüchtet. Der rote Skoda Yeti und ein grauer Ford Focus standen auf der rechten Straßenseite der Straße Auf dem Borgkamp Richtung St. Vit. Ein schwarzer Pkw kam aus Richtung Münsterstraße, habe erst das eine und anschließend das andere Auto touchiert ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:00

    POL-WAF: Beelen. Zeugen nach Meldung zu Verkehrsunfall gesucht

    Warendorf (ots) - Wir suchen nach einem gemeldeten Verkehrsunfall am Montag (06.10.2025, 07.54 Uhr) Zeugen, die an der beschriebenen Stelle in Beelen waren oder etwas beobachtet haben. Gegen kurz vor 8 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis zu einem Verkehrsunfall am Harsewinkeler Damm ein. Laut Zeugenaussage, hatten bereits zwei weitere Autos angehalten, seien dann aber doch weitergefahren. Wir bitten die Fahrer dieser ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:24

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Werkstatt

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Werkstatt in Beckum eingebrochen. Zwischen Samstag (04.10.2025, 22.00 Uhr) und Sonntag (05.10.2025, 08.50 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt an der Straße Dünninghausen. Über eine Türe gelangten sie ins Innere und stahlen unter anderem diverse Werkzeuge. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren