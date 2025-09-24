PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gewerbeobjekt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.09.2025:

Willingshausen

Tatzeit: Montag, 22.09.2025, 22:00 Uhr bis Dienstag, 23.09.2025, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter sind in ein Gewerbeobjekt in der Straße "Obertriesch" in Willingshausen - Wasenberg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume nach Wertgegenständen. Aus einem Schrank entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

  • 24.09.2025 – 10:40

    POL-HR: PKW-Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.09.2025: Willingshausen Tatzeit: Montag, 22.09.25, 18:00 Uhr bis Dienstag, 23.09.25, 10:00 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in dem Löshäuser Weg und dem Schulweg in Willingshausen in drei Fahrzeuge ein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter an einem Renault und einem Seat jeweils die Seitenscheibe ein und ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:32

    POL-HR: Grablichter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.09.2025: Fritzlar Tatzeit: Samstag, 20.09.2025, 19:00 Uhr bis Montag, 22.09.2025, 17:00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend und Montagabend mehrere Grablichter von einem Friedhof in der Bürabergstraße in Fritzlar - Ungedanken. Die Lichter waren zum Tatzeitpunkt mit den jeweiligen Grabsteinen verschraubt. Insgesamt waren fünf ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:40

    POL-HR: Diebstahl aus PKW in Willingshausen-Zella

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.09.2025: Willingshausen Tatzeit: Donnerstag, 18.09.2025, 15:45 Uhr bis Montag, 22.09.2025, 05:00 Uhr Zwischen Donnerstag, 18.09.2025, 15:45 Uhr und Montag, 22.09.2025, 05:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Auto in der Kurhessenstraße in Willingshausen-Zella ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch ...

    mehr
