POL-HR: Einbruch in Gewerbeobjekt
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.09.2025:
Willingshausen
Tatzeit: Montag, 22.09.2025, 22:00 Uhr bis Dienstag, 23.09.2025, 08:00 Uhr
Unbekannte Täter sind in ein Gewerbeobjekt in der Straße "Obertriesch" in Willingshausen - Wasenberg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume nach Wertgegenständen. Aus einem Schrank entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld.
Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.
