Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus PKW in Willingshausen-Zella

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.09.2025:

Willingshausen

Tatzeit: Donnerstag, 18.09.2025, 15:45 Uhr bis Montag, 22.09.2025, 05:00 Uhr

Zwischen Donnerstag, 18.09.2025, 15:45 Uhr und Montag, 22.09.2025, 05:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Auto in der Kurhessenstraße in Willingshausen-Zella ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch Einschlagen der Scheibe auf der Beifahrerseite Zugang zu dem vor dem Wohnhaus des Eigentümers abgestellten Fahrzeugs. Sie entwendeten Bargeld aus dem Inneren und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell