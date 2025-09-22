Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Lebensmittelmarkt in Neukirchen: Diebe fliehen ohne Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.09.2025:

Neukirchen

Tatzeit: Sonntag, 21.09.2025, 02:00 Uhr

In der Nacht zum Sonntag gegen 02:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt am Rathaus in Neukirchen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich über einen Hintereingang Zutritt zum Gebäude und hebelten anschließend eine Bürotür auf. Dort suchten sie offenbar gezielt nach Wertgegenständen.

Aus bislang ungeklärten Gründen verließen die Täter den Markt jedoch ohne Beute auf demselben Weg, durch den sie eingedrungen waren und flüchteten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum genannten Zeitpunkt in der Straße "Am Rathaus" beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell