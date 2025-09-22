PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Garage: Diebe erbeuten 300 Kilogramm Kupferdraht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.09.2025:

Niedenstein

Tatzeit: Mittwoch, 17.09.2025, 16:30 Uhr bis Freitag, 19.09.2025, 11:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 17.09.2025, 16:30 Uhr und Freitag, 19.09.2025, 11:00 Uhr, Zugang zu einer Garage in der Falkensteinstraße in Niedenstein. Dort entwendeten sie rund 300 Kilogramm Kupferdraht sowie einen Trennschleifer der Marke Stihl.

Nach bisherigen Erkenntnissen lagerte der Eigentümer den Kupferdraht lose in seiner Garage. Die Täter betraten diese, stahlen das Diebesgut und flüchteten anschließend unerkannt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4100 Euro.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt in dem Vorfall und nimmt Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 05622/9966-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

