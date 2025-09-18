PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HR: Diebstahl aus PKW in Schlierbach - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.09.2025:

Neuental

Tatzeit: Mittwoch, 17.09.2025, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 18.09.2025, 11:00 Uhr

Zwischen Mittwochnachmittag, 14:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 11:00 Uhr, wurde ein Skoda Citigo in der Rosengasse in Neuental-Schlierbach Ziel eines Diebstahls.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zugang zu dem verschlossenen Fahrzeug, das vor der Wohnung des Besitzers abgestellt war. Aus dem Auto entwendeten sie eine Geldbörse mit diversen Ausweispapieren sowie einer Bankkarte und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

  • 18.09.2025 – 11:46

    POL-HR: Sachbeschädigung in Kirche - Polizei bittet um Hinweise

  • 18.09.2025 – 08:36

    POL-HR: Kratzer an geparktem Auto - Zeugen gesucht

  • 18.09.2025 – 08:16

    POL-HR: Einbruch in Bürocontainer in Spangenberg - Polizei sucht Zeugen

