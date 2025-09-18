POL-HR: Einbruch in Bürocontainer in Spangenberg - Polizei sucht Zeugen
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.09.2025:
Spangenberg
Tatzeit: Dienstag, 16.09.2025, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 17.09.2025, 06:00 Uhr
Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 06:00 Uhr, Zugang zu einem Bürocontainer in der Frühmessergasse in Spangenberg.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie die Tür des Containers, der sich im Bereich der Bushaltestelle befindet, mit einem Stahlstab auf und entwendeten mehrere Bekleidungsstücke, eine Powerbank sowie eine Rohr-Inspektionskamera.
Das Diebesgut hat einen Gesamtwert, der sich im oberen dreistelligen Bereich bewegt.
Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bushaltestelle gemacht haben, sich unter Telefon 05661-7089-0 zu melden.
Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle
Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell