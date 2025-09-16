PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Pfarrhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.09.2025:

Wabern

Tatzeit: Montag, 15.09.2025, gegen 06:10 Uhr

Unbekannte brachen am Montagmorgen in ein Pfarrhaus in der Bornstraße in Wabern - Hebel ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Innenbereich wurden die Täter durch lautes Hundegebell aufgeschreckt, sodass sie durch das aufgehebelte Fenster vom Tatort flüchteten.

Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

