Polizei Homberg

POL-HR: Täter stehlen Kupferkabel

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.09.2025:

Guxhagen

Tatzeit: Donnerstag, 11.09.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, den 16.09.2025, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im genannten Tatzeitraum mehrere hundert Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Verlängerung des Fasanenwegs in Guxhagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter auf das Baustellengelände, auf dem zwei Kabeltrommeln mit jeweils 500 Metern Kupferkabel abstellt waren. Anschließend wickelten sie von den beiden Trommeln das gesamte Kupferkabel ab. Mit dem Diebesgut, dessen geschätzter Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich liegt, entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizeistation Melsungen übernimmt die weiteren Ermittlungen. Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

