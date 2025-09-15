PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbrüche und Diebstahl aus PKW in Willingshausen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025:

Willingshausen

Tatzeit: Samstag, 13.09.2025, 19:30 Uhr bis Sonntag, 14.09.2025, 11:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es in Willingshausen zu einem Diebstahl aus einem PKW und zwei Einbrüchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter von Samstag, 19:30 Uhr bis Sonntag, 11:30 Uhr, zunächst Zugang zu einem in der Kreuzgasse abgestellten PKW der Marke Toyota und entwendeten eine Geldbörse mit Ausweispapieren und Bargeld.

In der Zeit von 00:30 Uhr bis 01:30 Uhr (Sonntagnacht), gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in den Verkaufsraum und angrenzende Räume eines Ladengeschäfts in der Merzhäuser Straße. Dort entwendeten sie Zigaretten sowie Tabak. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Zudem verschafften sich unbekannte Täter Sonntagnacht, zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr auf ebenfalls bislang unbekannte Weise Zugang zu einem weiteren Ladengeschäft in der Untergasse. Sie entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld, eine rote Geldkassette sowie weitere Verkaufsartikel und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Über die Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, bedarf weiterer Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei in Homberg übernommen werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu dem genannten Zeitraum beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 bei der Polizei zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

