Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Kurhaus - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025:

Bad Zwesten

Tatzeit: Donnerstag, 11.09.2025, 22:45 Uhr bis Freitag, 12.09.2025, 05:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22:45 Uhr bis 05:00 Uhr, in das Kurhaus in Bad Zwesten, Hardtstraße, einzubrechen.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter gewaltsam, eine Nebeneingangstür des Kurhauses zu öffnen. Der Einbruchsversuch misslang, sodass die Unbekannten ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten.

An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in -Pressesprecherin-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell