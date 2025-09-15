POL-HR: Versuchter Einbruch in Kurhaus - Polizei sucht Zeugen
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025:
Bad Zwesten
Tatzeit: Donnerstag, 11.09.2025, 22:45 Uhr bis Freitag, 12.09.2025, 05:00 Uhr
Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22:45 Uhr bis 05:00 Uhr, in das Kurhaus in Bad Zwesten, Hardtstraße, einzubrechen.
Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter gewaltsam, eine Nebeneingangstür des Kurhauses zu öffnen. Der Einbruchsversuch misslang, sodass die Unbekannten ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten.
An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.
Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.
Yvonne Winter, KHK`in -Pressesprecherin-
