POL-HR: Diebe hatten es auf Snack-Automaten abgesehen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Mittwoch, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 11.09.2025, 14:00 Uhr

Unbekannte Täter hatten es in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag (11. / 12. September) auf mehrere Snack-Automaten im Stadtgebiet von Fritzlar abgesehen. Sie beschädigten die Automaten und entwendeten Getränke, Süßigkeiten und sogenannte Vapes.

In der Gießener Straße, in Höhe der alten Post, zerstörten die Täter zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr, die Scheibe des Verkaufsautomaten und entwendeten daraus Waren. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt.

Nach demselben Vorgehen gingen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, gegen 03:30 Uhr, an einem weiteren Automaten vor, der sich ebenfalls in der Gießener Straße, in Höhe eines Autohauses, befindet. Hier wird der entstandene Sachschaden auf rund 800 Euro geschätzt.

Darüber hinaus meldete ein Zeuge, dass ein weiterer Snack-Automat in der Straße "Gewerbering", in Höhe eines Sonderpostenmarktes, ebenfalls beschädigt wurde. Zur Höhe des dort entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder andere Hinweise zu den Taten geben können, sich unter Telefon 05662-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

