POL-HR: Blitzer-Anhänger in Grifte mit Farbe besprüht - Polizei sucht Zeugen

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025:

Edermünde

Tatzeit: Donnerstag, 11.09.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, 07:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagnachmittag, 14:00 Uhr und Samstagmorgen, 07:30 Uhr, ein in der Guxhagener Straße in Grifte abgestelltes mobiles Geschwindigkeitsmessgerät, einen sogenannten Enforcement Trailer, mit roter Farbe besprüht. Dabei wurde unter anderem wurde das Kameraobjektiv so stark verunreinigt, dass der Messbetrieb zeitweise unterbrochen war.

Den durch die aufgesprühten Farbschmierereien entstandenen Schaden an dem Blitzer schätzen die Polizeibeamten auf mindestens 500 Euro.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Betriebe aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Tätern geben können, sich unter Telefon 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

