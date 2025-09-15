Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in PKW - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Freitag, 12.09.2025, 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr

Am Freitagabend zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem PKW im Borkener Stadtteil Singlis. Aus dem Ford Kuga entwendeten sie ein Tablet sowie mehrere Kosmetikartikel.

Der Besitzer hatte sein Fahrzeug in der Main-Weser-Straße abgestellt, um einen Bekannten zu besuchen. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass sein zuvor im Wagen befindlicher Reisekoffer geöffnet und durchwühlt im Kofferraum lag.

Der Wert des Diebesguts wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu dem Zeitpunkt beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell