Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Vereinsheim Rengshausen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025:

Knüllwald

Tatzeit: Donnerstag, 11.09.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 12.09.2025, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 11.09.2025, 17:00 Uhr und Freitag, 12.09.2025, 10:00 Uhr, in den Gastraum des ehemaligen Vereinsheims in der Straße "Zum Schwimmbad" eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst, die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, traten sie die Tür gewaltsam ein und verschafften sich so Zutritt. Aus dem Gastraum entwendeten sie einen Fernseher sowie Getränke. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

