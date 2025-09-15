PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Seniorenheim - Tresor gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025:

Schwarzenborn

Tatzeit: Samstag, 13.09.2025, 21:00 Uhr bis Sonntag, 14.09.2025, 04:40 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 21:00 Uhr und 04:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Seniorenheim in Schwarzenborn ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang, indem sie ein Fliegengitter demontierten und anschließend durch ein dahinterliegendes Fenster in ein Büro des Seniorenheims in der Straße "Störmerwiesen" eindrangen.

Dort entwendeten sie einen Tresor mit den Maßen 30x30x100 Zentimeter, der auf über 100 Kilogramm geschätzt wird. In dem Tresor befanden sich Bargeld, Bankkarten und Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

