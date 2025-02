POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstensuche in Winnenden

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerkratzten bislang unbekannte Täter einen VW, der im Komberger Weg geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 erbeten. Rot am See: ...

