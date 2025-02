POL-HI: Transporter brennt auf der A7

Hildesheim (ots) - (Schi) Am 19.02.2025 zwischen 07:00 Uhr und 15:55 Uhr ist es im Heilswannenweg auf Höhe der Hausnummer 35 in 31008 Elze zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei hat eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den ordnungsgemäß abgestellten weißen VW T-Roc der Geschädigten am linken Kotflügel und an der linken Frontschürze beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend vom ...

