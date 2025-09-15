PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Pfarrhäuser Ziel von Einbrechern in Gilserberg - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025:

Gilserberg

Tatzeit: Samstag, 13.09.2025, 21:45 Uhr bis Sonntag, 14.09.2025, 09:10 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Pfarrhaus im Gilserberger Ortsteil Lischeid. In einem zweiten Fall versuchten Unbekannte, in das Pfarrhaus im Ortsteil Sebbeterode einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter im Ortsteil Lischeid ein Fenster des Pfarrhauses an der Lischeider Straße auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten gezielt die Räume im Erdgeschoss nach Wertgegenständen und entwendeten einen Tresor sowie mehrere sakrale Gegenstände. Anschließend flüchteten sie auf demselben Weg in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag, zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, versuchten Täter, in das Pfarrhaus in der Sachsenhäuser Straße in Sebbeterode einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen wollten sie die Eingangstür und anschließend ein Fenster aufhebeln. Als dies misslang, warfen sie einen Pflasterstein gegen die Fassade und ein Fenster, das dabei beschädigt wurde. Durch den Lärm wurde der Hausbewohner geweckt. Als er das Licht einschaltete, flüchteten die Täter. Der Sachschaden wird hier auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die die Kriminalpolizei in Homberg übernommen hat.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 bei der Polizei zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

