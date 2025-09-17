Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Turnhalle der König-Heinrich-Schule - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.09.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Freitag, 12.09.2025, 11:00 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, 13:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten am Wochenende, zwischen Freitag, 12.09.2025, 11:00 Uhr und Samstag, 13.09.2025, 13:30 Uhr, in die Turnhalle der König-Heinrich-Schule im Schladenweg einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schraubten sie zunächst Scharniere an einer Notausgangstür im Bereich der Tribüne ab, um so in das Gebäude zu gelangen. Nachdem dies misslang, kletterten sie an zwei Fallrohren auf der Rückseite der Turnhalle empor, die dabei beschädigt wurden. Ohne Erfolg ließen sie schließlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefon 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

