PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Turnhalle der König-Heinrich-Schule - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.09.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Freitag, 12.09.2025, 11:00 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, 13:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten am Wochenende, zwischen Freitag, 12.09.2025, 11:00 Uhr und Samstag, 13.09.2025, 13:30 Uhr, in die Turnhalle der König-Heinrich-Schule im Schladenweg einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schraubten sie zunächst Scharniere an einer Notausgangstür im Bereich der Tribüne ab, um so in das Gebäude zu gelangen. Nachdem dies misslang, kletterten sie an zwei Fallrohren auf der Rückseite der Turnhalle empor, die dabei beschädigt wurden. Ohne Erfolg ließen sie schließlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefon 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 16:10

    POL-HR: Einbruch in Pfarrhaus

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.09.2025: Wabern Tatzeit: Montag, 15.09.2025, gegen 06:10 Uhr Unbekannte brachen am Montagmorgen in ein Pfarrhaus in der Bornstraße in Wabern - Hebel ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Innenbereich wurden die Täter durch lautes Hundegebell aufgeschreckt, sodass sie durch das ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 15:51

    POL-HR: Täter stehlen Kupferkabel

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.09.2025: Guxhagen Tatzeit: Donnerstag, 11.09.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, den 16.09.2025, 08:00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten im genannten Tatzeitraum mehrere hundert Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Verlängerung des Fasanenwegs in Guxhagen. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter auf das Baustellengelände, auf dem zwei Kabeltrommeln mit jeweils 500 Metern Kupferkabel ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 16:36

    POL-HR: Pfarrhäuser Ziel von Einbrechern in Gilserberg - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025: Gilserberg Tatzeit: Samstag, 13.09.2025, 21:45 Uhr bis Sonntag, 14.09.2025, 09:10 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Pfarrhaus im Gilserberger Ortsteil Lischeid. In einem zweiten Fall versuchten Unbekannte, in das Pfarrhaus im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren