PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Diebe stehlen bronzene Vase und Schale von Friedhofsgrab - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.09.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Samstag, 06.09.2025, 12:00 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 06.09.2025, 12:00 Uhr und Samstag, 13.09.2025, 11:00 Uhr, Grabschmuck von einem Grab auf dem Friedhof im Geismarrain in Fritzlar.

Nach bisherigen Erkenntnissen trennten die Diebe mit einem unbekannten Werkzeug eine bronzene Grabschale, die fest mit der Grabplatte verbunden war, ab und nahmen diese sowie eine ebenfalls bronzene Vase mit.

Der Wert der beiden Gegenstände wird auf etwa 850 Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar haut die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 08:28

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Turnhalle der König-Heinrich-Schule - Zeugen gesucht

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.09.2025: Fritzlar Tatzeit: Freitag, 12.09.2025, 11:00 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, 13:30 Uhr Bislang unbekannte Täter versuchten am Wochenende, zwischen Freitag, 12.09.2025, 11:00 Uhr und Samstag, 13.09.2025, 13:30 Uhr, in die Turnhalle der ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 16:10

    POL-HR: Einbruch in Pfarrhaus

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.09.2025: Wabern Tatzeit: Montag, 15.09.2025, gegen 06:10 Uhr Unbekannte brachen am Montagmorgen in ein Pfarrhaus in der Bornstraße in Wabern - Hebel ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Innenbereich wurden die Täter durch lautes Hundegebell aufgeschreckt, sodass sie durch das ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 15:51

    POL-HR: Täter stehlen Kupferkabel

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.09.2025: Guxhagen Tatzeit: Donnerstag, 11.09.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, den 16.09.2025, 08:00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten im genannten Tatzeitraum mehrere hundert Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Verlängerung des Fasanenwegs in Guxhagen. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter auf das Baustellengelände, auf dem zwei Kabeltrommeln mit jeweils 500 Metern Kupferkabel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren