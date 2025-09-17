Polizei Homberg

POL-HR: Diebe stehlen bronzene Vase und Schale von Friedhofsgrab - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.09.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Samstag, 06.09.2025, 12:00 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 06.09.2025, 12:00 Uhr und Samstag, 13.09.2025, 11:00 Uhr, Grabschmuck von einem Grab auf dem Friedhof im Geismarrain in Fritzlar.

Nach bisherigen Erkenntnissen trennten die Diebe mit einem unbekannten Werkzeug eine bronzene Grabschale, die fest mit der Grabplatte verbunden war, ab und nahmen diese sowie eine ebenfalls bronzene Vase mit.

Der Wert der beiden Gegenstände wird auf etwa 850 Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar haut die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell