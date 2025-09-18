PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung in Kirche - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.09.2025:

Melsungen

Tatzeit: Samstag, 06.09.2025, 11:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Am Samstag, 06.09.2025, zwischen 11:30 Uhr und 19:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Stadtkirche in Melsungen eine Taufkerze.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Unbekannten die frei zugängliche Kirche und warfen die Kerze aus einem massiven Holzständer zu Boden, sodass sie zerbrach.

Darüber hinaus wurde im Bereich der sogenannten "Stillen Ecke" ein Spendenkasten beschädigt. Unbekannte hatten dort Zündhölzer abgebrannt, Kerzenwachs auf den Kasten geträufelt und einen Bleistift angekokelt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 120 Euro.

Da es in den vergangenen Wochen bereits mehrfach zu Vandalismus in der Kirche gekommen ist, hat die Kirchengemeinde Strafanzeige erstattet.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

