Polizei Homberg

POL-HR: Kratzer an geparktem Auto - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.09.2025:

Tatzeit: Freitag, 12.09.2025, 12:30 Uh bis Sonntag, 14.09.2025, 13:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 12:30 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW in der "Osttangente" in Schwalmstadt-Treysa.

Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen grauen VW Golf über das Wochenende auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass sich auf der Motorhaube sowie am Kotflügel Kratzer befanden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell