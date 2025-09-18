POL-HR: Kratzer an geparktem Auto - Zeugen gesucht
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.09.2025:
Tatzeit: Freitag, 12.09.2025, 12:30 Uh bis Sonntag, 14.09.2025, 13:00 Uhr
Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 12:30 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW in der "Osttangente" in Schwalmstadt-Treysa.
Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen grauen VW Golf über das Wochenende auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass sich auf der Motorhaube sowie am Kotflügel Kratzer befanden.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.
Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.
Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle
Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell