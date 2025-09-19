Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Bad Zwesten: Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.09.2025:

Bad Zwesten

Bislang unbekannte Täter brachen in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Treisberg" in Bad Zwesten ein. Entdeckt wurde die Tat am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr von einem der Hauseigentümer.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über eine aufgebrochene Kellertür Zutritt und hebelten anschließend eine weitere Tür zum Erdgeschoss auf. Dort durchsuchten sie mehrere Räume gezielt nach Wertgegenständen. Ob und was entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Zum Treisberg gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

