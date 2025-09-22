PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Brennholzdiebstahl bei Schwarzenborn - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.09.2025:

Schwarzenborn

Tatzeit: Samstag, 13.09.2025, 13:00 Uhr bis Freitag, 19.09.2025, 20:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in einem Waldstück bei Schwarzenborn-Grebenhagen mehrere Raummeter Brennholz.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter zwischen Samstag, 13.09.2025, 13:00 Uhr und Freitag, 19.09.2025, 20:00 Uhr, in das Waldgebiet "Semmelsberg". Dort entwendeten sie insgesamt 23 Raummeter Brennholz, das auf drei Holzstapeln bereits zum Abtransport bereitgelegt war. Anschließend flüchteten sie.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Semmelsbergs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

