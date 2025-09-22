PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Polizei kontrolliert motorisierte Zweiräder im Schwalm-Eder-Kreis

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.09.2025:

Zeit: Samstag, 20.09.2025, 10:00 Uhr - 18:00 Uhr

Am Samstag, 20.09.2025, führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Schwalm-Eder gemeinsam mit einem Kollegen der Polizeistation Sontra eine Schwerpunktkontrolle motorisierter Zweiräder durch. Im Fokus standen dabei Geschwindigkeit, Ablenkung, Alkohol und Drogeneinfluss.

Als Kontrollörtlichkeit wurde der Parkplatz an der L3383 zwischen Fritzlar-Geismar und Edertal-Wellen ausgewählt, da diese Strecke als direkter Anreiseweg in Richtung Edersee genutzt wird.

Bei sonnigem Wetter waren zahlreiche Zweiradfahrer unterwegs. Insgesamt kontrollierten die Beamten 92 Personen und 88 Fahrzeuge, darunter auch einige PKW. Zusätzlich führten sie im Nahbereich sowohl temporäre als auch stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch.

Im Ergebnis mussten vier Kontrollaufforderungen sowie Mängelanzeigen ausgestellt werden, da die erforderlichen Dokumente nicht mitgeführt wurden. Außerdem fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Überladung eines PKW mit Anhänger.

Bei den Geschwindigkeitsüberwachung wurden neun Verstöße festgestellt. Den höchsten Wert erreichte ein Autofahrer, der bei erlaubten 70 km/h mit 110 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, ein Punkt in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Stimmung an der Kontrollstelle war durchweg positiv und die Maßnahme stieß bei den kontrollierten Verkehrsteilnehmern auf hohes Verständnis.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

