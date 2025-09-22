Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in zwei Geschäfte in Jesberg - Täter verursachen hohen Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.09.2025:

Jesberg

Tatzeit: Sonntag, 21.09.2025, 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr

In der Nacht zu Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in zwei Ladengeschäfte in der Industriestraße in Jesberg ein und verursachten dabei erheblichen Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter in einem Fall gewaltsam Zutritt, indem sie die Eingangstüren des Marktes einschlugen. Sie entwendeten die Zigarettenauslage hinter dem Kassenbereich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Im zweiten Fall gelangten die Täter über eine auf der Rückseite des Marktes aufgestellten Leiter auf das Dach des Gebäudes. Dort entfernten sie mehrere Ziegeln und verschafften sich so Zugang zum Inneren. Auch hier hatten es die Täter auf Zigaretten abgesehen. Die genaue Anzahl der gestohlenen Waren ist bislang nicht bekannt. Anschließend flüchteten sie über das Dach und die Leiter in unbekannte Richtung.

Der verursachte Schaden wird ebenfalls auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur genannten Zeit im Bereich der Industriestraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell