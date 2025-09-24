PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Grablichter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.09.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Samstag, 20.09.2025, 19:00 Uhr bis Montag, 22.09.2025, 17:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend und Montagabend mehrere Grablichter von einem Friedhof in der Bürabergstraße in Fritzlar - Ungedanken. Die Lichter waren zum Tatzeitpunkt mit den jeweiligen Grabsteinen verschraubt. Insgesamt waren fünf Gräber betroffen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

