Polizei Homberg

POL-HR: PKW-Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.09.2025:

Willingshausen

Tatzeit: Montag, 22.09.25, 18:00 Uhr bis Dienstag, 23.09.25, 10:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in dem Löshäuser Weg und dem Schulweg in Willingshausen in drei Fahrzeuge ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter an einem Renault und einem Seat jeweils die Seitenscheibe ein und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Aus dem Renault Zoe entwendeten sie ein Portemonnaie mit Bargeld und div. Dokumenten. Aus dem Seat Leon wurde nichts gestohlen. In unmittelbarer Nähe stand außerdem ein unverschlossenes Wohnmobil. Dieses wurde ebenfalls durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist daraus nichts entwendet worden.

Zeugen, denen in dem Zeitraum von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06691/9430 bei der Polizeistation Schwalmstadt zu melden.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

